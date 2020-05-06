В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

В Киеве объявлено штормовое предупреждение на 6 мая и до утра 7 мая, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

По данным КГГА, "Киевавтодор" планирует отправить спецтехнику и бригады на места, которые могут подтапливаться, ещё до начала осадков. Возле станции метро "Левобережная" уже ведутся работы.

"Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. Ливнестоки ежедневно очищают от мусора", - указывается в сообщении КГГА.

По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки продлятся до утра 7 мая. Ожидается, что в пределах 32 часов выпадет от 15 до 49 мм осадков, что практически равняется среднемесячной норме для мая.

В случае обнаружения мест подтоплений горожан просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру телефона 284-74-19.

Водителей призывают к осторожности на дорогах.