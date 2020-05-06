Супруга президента инициирует разговор с украинцами о физических, психологических, культурных и возрастных барьерах

Супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала проект "Большой разговор о безбарьерности", партнерами выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте – как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это – не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", - прокомментировала проект первая леди на сайте главы государства.

По словам Елены Зеленской, цель проекта – понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы.

Для этого на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опроса, который продлится два месяца. Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большими, а в дальнейшем – разработать план действий для их устранения.

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", - уверена супруга президента.