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17:34 06.05.2020

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня

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Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня

Большая палата Верховного суда 15 июня в 10:30 продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщила пресс-служба Верховного Суда в среду.

Как сообщалось, 27 апреля, Большая палата Верховного суда сняла с рассмотрения это дело из-за обращения судей в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

В соответствующей жалобе судьи отметили, что считают заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по этому делу "вмешательством в деятельность суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон".

Кроме того, в своей жалобе судьи часто упоминают лидера партии "Демократична сокира", а также по разу – болельщиков футбольного клуба "Динамо Киев" и одного из членов наблюдательного совета ПриватБанка.

В НБУ агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что накануне получили информацию о рассмотрении дела 18 мая от секретаря суда.

Ранее на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что орган находится на стороне государственного ПриватБанка, Кабмина и НБУ в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними лиц в акции банка (bail-in).

"Обязанность Офиса генпрокурора – отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка (о вкладах братьев Суркисов – ИФ)", – отмечала генпрокурор, уточняя, что в этом деле обеспечение верховенства права и законности, а также интерес государства и каждого гражданина совпали.

Как уточнял юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, жалоба Верховного суда не повлияет на состав коллегии судей. "Это сформированный перечень судей, которые входят в состав Большой палаты. Тут нет возможности сменить коллегию", – пояснял он.

Как сообщалось ранее, на предыдущем состоявшемся заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Теги: #суркис #нбу #верховный_суд #приватбанк
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