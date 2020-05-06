ЦОЗ: в Украине 881 ребенок болен COVID-19

В Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19, из них 137 детей выздоровели, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, 10 детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Среди больных - трое детей с диабетом, один ребенок – с заболеванием печени, у двух детей иммунодефицит, у пяти - сердечно-сосудистые заболевания, у шестерых - хронические заболевания легких, у семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет - 211.

Среди регионов больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:

Черновицкой области - 177. Из них выздоровели 29;

Киеве - 102. Из них выздоровели двое,

Киевской области - 86. Из них выздоровели пятеро,

Ривненской области - 55. Из них выздоровели двое,

Тернопольской области - 61. Из них выздоровели 12.