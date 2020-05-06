Кабмин снизил дивидендную нагрузку на аэропорты "Борисполь" и "Львов" до 30%

Кабинет министров Украины в среду решил снизить дивиденды для госпредприятий "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) и "Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого" с 90% до 30%.

"Снижена до 30% часть чистого дохода, которая отчисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем "Телеграм-канале" по итогам заседания Кабмина в среду.

Он также сообщил, что, согласно решению правительства, Мининфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево (Закарпатская обл.).

"С целью развития авиационной инфраструктуры в Закарпатской области и с возможностью строительства нового аэропорта "Мукачево" прошу поручить Министерству инфраструктуры обработать вопрос реализации проекта с проектировки и строительства аэропорта, а также совместно с Минфином и Минэкономики подготовить целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года в части проектирования и строительства аэропорта "Мукачево", - сказал министр на заседании Кабмина.

Ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что считает одним из вариантов поддержки украинской авиационной отрасли уменьшение отчислений части чистой прибыли профильными госпредприятиями до 30% минимум на пять лет.