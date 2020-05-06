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15:02 06.05.2020

Борьба с коронавирусом пока важнее выяснения причин его появления - представитель КНР

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Борьба с коронавирусом пока важнее выяснения причин его появления - представитель КНР

Власти КНР считают более неотложной задачей одержать победу над пандемией коронавируса, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса, заявил в среду журналистам на онлайн-брифинге постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй.

"Высший приоритет сейчас - сконцентрироваться на борьбе с эпидемией, пока мы не добьемся окончательной победы", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные в ответ на вопрос, следует ли экспертам Всемирной организации здравоохранения ожидать приглашения в Китай для расследования деталей животного происхождения вируса.

"По поводу, будет ли такое приглашение и в какой форме, нам нужно, чтобы были верно расставлены приоритеты, и с другой стороны, нам нужна правильная атмосфера", - пояснил он.

Он отметил, что в нынешних обстоятельствах необходимо правильно распределять ресурсы, а также "вести гонку со временем" для спасения как можно больше жизней.

"Речь не о том, что мы не терпим каких-либо расследований, изысканий или оценок", - отметил Чэнь Сюй.

Кроме того, он назвал "абсурдными и смехотворными" попытки политизировать проблему коронавируса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

В свою очередь в среду представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео не располагает доказательствами о том, будто источником вспышки коронавируса COVID-19 является лаборатория в Ухане.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

Теги: #коронавирус #китай
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