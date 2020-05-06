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14:41 06.05.2020

СБУ в I кв. нейтрализовала более ста кибератак на госучреждения, большинство из которых совершаются российскими хакерами

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СБУ в I кв. нейтрализовала более ста кибератак на госучреждения, большинство из которых совершаются российскими хакерами

Специалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти в течение первого квартала 2020 года.

"Начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19 - противодействия таким атакам уделяется особое внимание", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

В спецслужбе уточняют, что с начала карантина хакерские группировки, в частности, массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса. К е-мейлам на самом деле прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма.

"Большинство хакерских атак направлены российскими спецслужбами, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать или уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти", - информируют в СБУ.

Всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти 2 тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.

По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК).

Кроме того СБУ направила в органы государственной власти методические рекомендации: как соблюдать кибернетическую и информационную безопасность.

"СБУ призывает пользователей не открывать письма с приложениями от неизвестных адресатов, обязательно проверять их с помощью антивирусных программ и соблюдать правила кибергигиены", - призвали в спецслужбе.

Также в СБУ напомнили, что по состоянию на 4 мая, за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,1 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Ранее глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" и других веб-ресурсов и программных продуктов РФ.

Теги: #атака #кибератаки #сбу #хакеры
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