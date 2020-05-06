События

12:55 06.05.2020

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков вблизи Павлополя

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Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков вблизи Павлополя

Один украинский военнослужащий получил ранение в среду днем вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, военнослужащего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В свою очередь украинские военнослужащие дали врагу отпор. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос
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