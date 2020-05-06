85 человек находятся на обсервации в заведениях Киева - Кличко

В Киеве на обсервации в заведениях, которые подготовил город, находятся 85 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Также хотел сообщить, что сегодня в столице на обсервации в заведениях, которые подготовил город, находятся 85 человек. Это - лица, которые возвращаются из-за границы. Только за прошедшие сутки аэропорт Борисполь принял несколько рейсов. Большая часть людей, которые прибыли в Украину, находятся на двухнедельной самоизоляции дома. Для контроля ее соблюдения используют приложение "Действуй дома". А часть людей - на обсервации на базах столицы", - сказал он на онлайн-брифинге в среду.

Кличко отметил, что в частности 74 человека - украинцы, прибывшие с Майами, Ниццы и Италии - находятся в санатории "Октябрь", и 11 человек - в конгресс-отеле "Пуща".

По словам мэра, большинство людей, которые находятся на обсервации в Киеве - это украинцы, однако также есть граждане Швеции, Франции, Великобритании, Италии и Кипра.

"Отмечу, что киевлянам, которые попали на обсервацию в других регионах Украины, городская власть обеспечивает возврат в столицу. В этот понедельник 18 киевлян вернулись домой из Одессы после двух недель обсервации", - подчеркнул Кличко.