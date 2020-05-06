OLX совместно с UAPAY, "Нова пошта" и "ЭКО маркет" запустили сервис адресной доставки продуктовых наборов в Киеве

Онлайн-площадка OLX совместно с финкомпанией UAPAY, группой компаний "Нова пошта" и сетью супермаркетов "ЭКО маркет" 5-го мая запустили сервис адресной доставки продуктовых наборов в Киеве.

"В рамках партнерства OLX предоставляет платформу для заказа продуктов, "ЕКО Маркет" отвечает за наличие и качество наборов, UAPAY обеспечивает надежную онлайн оплату, а "Нова пошта" - безопасную курьерскую доставку по городу", - говорится в пресс-релизе.

По данным OLX, количество приобретенных продуктов на площадке за первые три недели карантина выросло на 45%.

Согласно сообщению, в ассортименте три вида продуктовых наборов, в которые входят сахар, мука, масло, макароны, гречневая крупа, чай, хлеб, молоко, печенье и туалетная бумага. Стоимость наборов составляет 215, 289 и 549 грн, доставки - 70 грн.

Партнеры рассматривают возможность увеличить ассортимент наборов и географию доставки в случае успеха проекта.

OLX - платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами со штаб-квартирой в Амстердаме.

Бренд ОLX был основан в марте 2006 года, компания начала активную работу по Индии. В 2010 году ОLX стала частью медиагруппы Naspers.

В апреле 2014 года сайты объявлений группы Naspers в Румынии, Болгарии, Казахстане, Беларуси, Венгрии и Польше изменили свое название на OLX. А в сентябре украинский сайт объявлений Slando присоединился к сети ОLX Group и также провел ребрендинг.