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12:29 06.05.2020

Кличко: в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек, 53- в тяжелом состоянии

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Кличко: в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек, 53- в тяжелом состоянии

В больницах Киева от коронавируса на сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей" , - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции в среду.

Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва. Однако , по словам мэра, многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью.

"Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, - ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения, - сказал мэр. - И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина. А не о полном снятии всех ограничений ", - подчеркнул мэр.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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