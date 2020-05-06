В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19 за сутки - Кличко

В Киеве снова возросло количество суточного заражения COVID-19, по информации городской власти, за минувшие сутки подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом, на 20 больше, чем за днем ранее, а на утро 4 мая заболели 24 человека.

"Новости сегодня - не очень оптимистичные. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей. Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет. 17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян. Замечу, что больше всего случаев заболевания из выявленных в прошедшие сутки, в Печерском районе - 23. И в Дарницком - 17", - добавил Кличко.

По опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром данным за минувшие сутки в Киеве 68 новых случаев заболевания и 8 случаев выздоровления (всего 1 651 случай заболевания, 28 - смерти и 99 – выздоровления за все время), сейчас в столице болеет 1 524 человек (за сутки на 60 больше).