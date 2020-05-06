Закупленные Минздравом костюмы биозащиты уже пошиты и готовы к отправке

Закупленные в Китае Министерством здравоохранения костюмы биологической защиты медиков вскоре будут поставлены в Украину, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

По словам министра, задержка с поставкой произошла из-за введения Китаем дополнительных ограничений на экспорт средств индивидуальной защиты.

"25 апреля таможенной службой КНР принято решение о введении дополнительного контроля, необходимости предоставления дополнительных документов для всех экспортеров средств индивидуальной защиты с сертификатами качества некитайского происхождения. В нашем случае костюмы имеют сертификаты европейских лабораторий. Согласно этому документу возможно продление срока получения разрешений на протяжении 10 календарных дней", - сказал Степанов.