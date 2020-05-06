В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 257 и достигло 7679. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 236 человек, общее число выздоровевших достигло 3414 человек.

Общее число умерших с COVID-19 в центральноазиатском регионе составляет 56 человек, за сутки их число увеличилось на три человека. Два пациента с коронавирусом скончались в Таджикистане, еще один - в Киргизии, сообщили профильные ведомства этих республик.

По данным оперативного штаба при правительстве Казахстана на утро среды, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4298 (+138 за сутки). Больше всего инфицированных в Алматы (1392), Нур-Султане (754). По данным на 6 мая, выздоровели после коронавируса 1299 человек (+126), скончались 29 (без изменений за сутки).

Медики в Киргизии за минувшие стуки выявили коронавирус у 28 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 871, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в среду.

Он также сообщил, что за минувшие сутки в Киргизии скончался один пациент с коронавирусом. "В Республиканской клинической инфекционной больнице умерла женщина в возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы", - сказал Усенбаев.

Общее число летальных исходов COVID-19 в стране увеличилось до 12. По данным на 6 мая, в Киргизии выздоровели после коронавирусной инфекции 614 человек (+14 человек за сутки).

Замглавы Минздрава Киргизии также сообщил, что "за сутки коронавирус подтвержден у четырех медработников". "Всего инфицирован 221 сотрудник медучреждений, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 154. Эпидемиологическая ситуация остается стабильно напряженной", - сказал Усенбаев.

По его словам, в стационарах остается 245 человек, их них четверо в реанимации.

В Узбекистане медики за минувшие сутки выявили коронавирус у еще 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2217. Число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 96 и достигло 1501 человек, сообщил в среду узбекский Минздрав. В настоящее время на карантине в стране находятся более 52 тыс. человек, зафиксировано десять летальных исходов (за сутки эти данные не изменились).

Вместе с тем, в Таджикистане число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось до 293 (+63 за сутки). По данным Минздрава Таджикистана на вторую половину дня 5 мая, "в лечебных учреждениях под наблюдением врачей находятся боле 3200 человек, подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 293 человек, зарегистрировано пять летальных случаев от этого заболевания". За день до этого число подтвержденных случаев COVID-19 в Таджикистане составляло 230 человек, сообщалось о смерти трех больных.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в минувший вторник заявил, что удалось предотвратить распространение коронавируса COVID-19 в Туркменистане. Он поручил правительству продолжать действия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Благодаря своевременному проведению комплексных превентивных мер, нам удалось не допустить проникновения и распространения опасного заболевания в стране", - сказал Бердымухамедов на выездном заседании правительства в городе Туркменбаши.

На встрече обсуждались меры по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Туркменистане. "В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире мы должны продолжить начатую нами работу, добиваясь повышения эффективности борьбы с всевозможными инфекциями", - сказал Бердымухамедов.

Кроме того, в связи с прогнозами "второй волны" коронавирусной инфекции президент Туркменистана поручил создать в стране запас лекарственных средств и медицинского оборудования, наладить в стране производство дополнительного медоборудования, привлечь для этого необходимые инвестиции.