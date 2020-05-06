События

10:02 06.05.2020

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

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В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" (https://youtu.be/1gEog6fK2D4) с медицинским грузом из Китая, закупленным НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #мрия #китай #коронавирус
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