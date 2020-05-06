Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер
Всем учреждениям, которые откроются после 11 мая, будет позволено работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
"Мы говорим, что начиная с 11 мая мы меняем условия карантина, несколько послабляя их. В частности, будет разрешено гулять в зонах отдыха, начнут работу заведения торговли непродовольственными товарами, заведения общественного питания на вынос и летние площадки кафе, ресторанов, можно будет возобновить тренировки спортивных команд на базах, разрешено работать аудиторам, стоматологам, юристам, откроют салоны красоты. Все это позволено исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, в частности, при соблюдении дистанции и масочного режима", - сказал министр.