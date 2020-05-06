События

09:43 06.05.2020

Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

1 мин читать
Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Министерство здравоохранения Украины взяло под личный контроль выплату 300%-ной доплаты медикам, борющимся с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

При этом министр отметил, что выплаты за март и выплаты, начиная с 1 апреля, имеют разные механизмы. "Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а за отработанное время",- сказал Степанов, добавив, что все медработники в ближайшее время получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.

"С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства",- сказал он.

Теги: #выплаты #медики #коронавирус #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 06.05.2020
Закупленные Минздравом костюмы биозащиты уже пошиты и готовы к отправке

Закупленные Минздравом костюмы биозащиты уже пошиты и готовы к отправке

10:12 06.05.2020
В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

10:02 06.05.2020
В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

09:49 06.05.2020
Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

09:30 06.05.2020
Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

09:26 06.05.2020
На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

09:14 06.05.2020
В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

08:28 06.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

04:48 06.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, оба "импортированы" - Госкомздрав КНР

За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, оба "импортированы" - Госкомздрав КНР

03:35 06.05.2020
Трамп считает, что модели Университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета по COVID-19 неверны

Трамп считает, что модели Университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета по COVID-19 неверны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАФТОГАЗ МРИЯ КИТАЙ КОРОНАВИРУС

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

КОРОНАВИРУС САДОВЫЙ ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

РФ ТКГ УКРАИНА ДОНБАСС

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области у военнослужащего зафиксирован коронавирус – командование Медсил

Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

Участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде залога в 5  млн. 255 тыс. грн.  - САП

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Еще двум участникам НВФ «Рубеж», участвовавших в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе, сообщено о подозрении – прокуратура

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс. - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА