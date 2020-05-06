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09:32 06.05.2020

В Одесской области у военнослужащего зафиксирован коронавирус – командование Медсил

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В Одесской области у военнослужащего зафиксирован коронавирус – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирусом болеют 30 человек, при этом выздоровели уже 49, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 6 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и два летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай COVID-19.

Военнослужащий в Одесской области лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 257 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

Теги: #всу #одесская_область
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