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09:30 06.05.2020

Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

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Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс - Biopharma

Киев. 6 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Первым в Украине донором плазмы крови, перенесшим COVID-19, стала жительница Черкасс Юлия.

Как сообщается в пресс-релизе биофармацевтической компании Biopharma, плазму этого донора используют для разработки препарата, который потенциально может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции.

Украинский производитель препаратов из донорской плазмы Biopharma по системе государственно-частного партнерства является инвестором Черкасского областного центра крови.

Кроме того, "ковидную" плазму уже готовы собирать центры Biopharma в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове. Здесь применяют метод аппаратного плазмафереза - эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови эта процедура переносится организмом легче.

"Лекарства, созданные из реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни. Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти 500 доноров. Мы приглашаем вас становиться донорами и таким образом спасать жизни людей", - сообщила директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.

Первый украинский донор "ковидной" плазмы Юлия надеется, что ее пример послужит стимулом для многих людей по всей Украине. Она пообещала вернуться в центр крови снова, а средства, полученные за донацию, пожертвовала на лекарства для онкобольных детей Черкасской области.

Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр компании Biopharma, где из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.

Готовый препарат в компании ожидают уже осенью.

В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела. Для более эффективной работы украинские ученые планируют сотрудничать с коллегами из США, Японии, Германии и Великобритании.

Как сообщалось, 4 мая Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма" в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2.

Biopharma - украинский биофармацевтическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет самые современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет. Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира.

Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви. Компания развивает сеть собственных плазмацентрив, которые в настоящее время работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове. Эти центры проводят 100% тестирование всех собранных компонентов на роботизированных системах методом ПЦР.

Теги: #коронавирус #донор #biopharma
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