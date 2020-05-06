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09:26 06.05.2020

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Львовской области за минувшие сутки диагностировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя мэра Галину Сличну.

"По состоянию на 08:00 часов во Львове и Львовской области подтверждены 553 случая инфицирования коронавирусом, из низ 16 летальные. По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 224 ПЦР-теста, из которых 39 оказались позитивными", – указано в сообщении.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый отметил, что это рекордная цифра за все время карантина.

"Решение об ослаблении карантина будем принимать только при условии, что динамика будет идти на спад", - написал Садовый в своем аккаунте в Твиттер в среду утром.

По данным Львовского горсовета, в данное время в областной инфекционной больнице на лечении находится 131 пациент, 5 из них – в реанимации, двое – на аппарате ИВЛ. Выздоровели 116 пациентов.

Теги: #коронавирус #садовый #львовская_область
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