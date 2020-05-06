Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в обнародованном на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в среду утром сообщении.

В ведомстве отметили, что организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы.

"В связи с этим просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили в Нацполиции.