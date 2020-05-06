События

09:14 06.05.2020

В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

2 мин читать
В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

В Украине снова увеличился суточный прирост заражения Covid-19: по данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 487 человек, 11 больных умерли, 118 человек выздоровели, всего число инфицированных на 6 мая составляет 13 184 человека.

Во вторник, 5 мая, прирост инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 24 у детей и 72 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 118 человек. Выздоровели за сутки 118 человек, умерли 11 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 13 184 человека (905 детей , 2251 медик), из них - 327 летальных. 2 097 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки подтверждено в Днепропетровской области - 90, Львовской - 39 , Черновицкой - 37 , в Киеве – 68 случаев.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, всего в стране на амбулаторном лечении находятся 9 304 пациентов, из них 744 ребенка и 2 112 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 3 880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Из 316 скончавшихся в результате вызванных болезнью осложнений 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2 097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников.

Теги: #коронавирус #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 06.05.2020
Закупленные Минздравом костюмы биозащиты уже пошиты и готовы к отправке

Закупленные Минздравом костюмы биозащиты уже пошиты и готовы к отправке

10:12 06.05.2020
В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

10:02 06.05.2020
В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

09:49 06.05.2020
Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

09:43 06.05.2020
Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

09:30 06.05.2020
Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

09:26 06.05.2020
На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

08:28 06.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

04:48 06.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, оба "импортированы" - Госкомздрав КНР

За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, оба "импортированы" - Госкомздрав КНР

03:35 06.05.2020
Трамп считает, что модели Университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета по COVID-19 неверны

Трамп считает, что модели Университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета по COVID-19 неверны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАФТОГАЗ МРИЯ КИТАЙ КОРОНАВИРУС

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

КОРОНАВИРУС САДОВЫЙ ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

РФ ТКГ УКРАИНА ДОНБАСС

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области у военнослужащего зафиксирован коронавирус – командование Медсил

Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

Участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде залога в 5  млн. 255 тыс. грн.  - САП

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Еще двум участникам НВФ «Рубеж», участвовавших в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе, сообщено о подозрении – прокуратура

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс. - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА