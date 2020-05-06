В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным УкрГидрометцентра, 6 мая в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м / с. Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)», – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.