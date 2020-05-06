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07:45 06.05.2020

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

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Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и двух районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

«Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.

В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории  Лугинского и Олевского районов локализованы.

«5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района. По состоянию на 7 ч. 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины», - подытожили в ГСЧС.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.

Теги: #пожары #ликвидация #украина
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