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07:31 06.05.2020

Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

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Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

Южная Корея уже сделала лучшее из возможных предложений в переговорах о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатический источник.

"Я не могу назвать цифру, но министр иностранных дел уже сказала, что это предложение было наилучшим из возможных", - заявил осведомленный собеседник агентства.

Уточняется, что имеются ввиду замечания главы МИД Кан Ген Хва, сделанные на прошлой неделе, о том, что 13% увеличение от прошлогоднего соглашения о разделе расходов на оборону является наилучшим предложением из тех, что может сделать Сеул.

Источник агентства отметил, что, несмотря на заявления Вашингтона о своей гибкости в переговорах с Южной Кореей, с начала апреля был достигнут незначительный прогресс.

"С начала апреля больших изменений не произошло. Мы не имеем ни малейшего представления о том, о какой гибкости идет речь в США", - подчеркнул он.

Во вторник Марк Кнаппер, заместитель помощника госсекретаря США по делам Кореи и Японии, вновь призвал Вашингтон к гибкости, подчеркнув, что США до сих пор были "очень гибкими".

После этих сообщений президент США Дональд Трамп подтвердил отказ Вашингтона от предложенного Сеулом увеличения расходов, заявив, что Южная Корея должна заплатить "большой процент того за, что мы делаем" там.

Отказ Трампа усугубил опасения, что напряженность вокруг расходов на оборону может подорвать альянс двух стран в то время, когда Сеулу и Вашингтону необходимо сосредоточиться на продвижении зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации Северной Кореи и укреплению прочного мира на Корейском полуострове.

Теги: #южкорея #сша #оборона #расходы
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