Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирование», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Богдановка, Павлополь, Славное, Марьинка, Старогнатовка, Авдеевка, Орехово, Крымское, Южное.

«Кроме того вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ.

«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.