Еще двум участникам НВФ «Рубеж», участвовавших в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе, сообщено о подозрении – прокуратура

Двум участникам незаконного вооруженного формирования «Рубеж», участвовавших в захвате штаба Военно-Морских сил Украины в Севастополе сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования «Добровольческая народная дружина» «Рубеж» по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры АР Крым во вторник вечером.

В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, и правоохранителями принимаются меры для установления их местонахождения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.