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03:04 06.05.2020

Трамп рассказал, что не спит по ночам, думая об умерших от коронавируса

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Трамп рассказал, что не спит по ночам, думая об умерших от коронавируса

СПрезидент США Дональд Трамп рассказал, что не может уснуть полночам, так как думает об умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 соотечественниках.

"Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Трамп, обращаясь к американцам, потерявшим из-за коронавируса близких людей, сказал: "Я люблю вас" и пообещал искоренить COVID-19.

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - отметил президент США.

В США зафиксировали более 70 тыс. смертей пациентов от последствий заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель в мире.

Трамп давно известен тем, что очень мало спит. Сам он неоднократно рассказывал, что это - большое преимущество в работе, так как рано утром, пока многие ещё спят, он уже может решать важные вопросы.

Американские СМИ дают разные оценки того, сколько обычно времени спит президент: в основном встречаются сообщения о трёх, четырёх или пяти часах сна.

Теги: #сша #трамп #ситуация #коронавирус
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