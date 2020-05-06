Полицейский  задержан при получении взятки  в 20 тыс. грн. – прокуратура

Начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомира задержан при получении взятки в 20 тыс. грн., сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«05.05.2020 военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины в рамках контроля за совершением преступления задокументированы факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды в общем размере 20 тыс. грн. начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУНП в Житомирской области. За указанные средства капитан полиции обещал "не вмешиваться» в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Центрального региона Украины во вторник.

Злоумышленник задержан военной прокуратурой Житомирского гарнизона при участии сотрудников ГБР.

«Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает полицейскому взяточнику наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», - подытожили в прокуратуре.