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02:01 06.05.2020

Полицейский  задержан при получении взятки  в 20 тыс. грн. – прокуратура

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Полицейский  задержан при получении взятки  в 20 тыс. грн. – прокуратура

Начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомира задержан при получении взятки  в 20 тыс. грн.,  сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

 «05.05.2020 военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины в рамках контроля за совершением преступления задокументированы факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды в общем размере 20 тыс. грн. начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУНП в Житомирской области. За указанные средства капитан полиции обещал "не вмешиваться» в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Центрального региона Украины во вторник.

Злоумышленник задержан военной прокуратурой Житомирского гарнизона при участии сотрудников ГБР.

«Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает полицейскому взяточнику наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», - подытожили в прокуратуре.

 

Теги: #взятка #полицейский #украина
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