Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе, еще один военный получил боевую травму – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Авдеевка на Донбассе, еще один военнослужащий получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 5 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевую травму», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в ночь на среду.

По данным штаба ООС пострадавшие военные доставлены в лечебные учреждения и им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», - подчеркнули в штабе ООС.