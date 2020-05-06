Кризис в энергетике нельзя решать за счет промышленности, иначе будет сокращение производства – финдиректор "Интерпайпа"

Возникший в энергетике кризис нельзя переносить на остальные отрасли украинской промышленности, иначе будет сокращение производства, заявил финансовый директор трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов, выступая на круглом столе "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" во вторник.

"Не нужно кризис в энергетике решать за счет промышленности. Это приведет к тому, что те немногие предприятия, которые еще работают, платят зарплату, пытаются инвестировать, также остановятся. Итогом станет глубокий экономический кризис в стране", - сказал он.

Топ-менеджер обратил внимание на то, что снижение потребления э/энергии на 8-10% вызвало кризис в украинской энергетике. "Действия, которые сегодня предпринимает Минэнерго и НКРЭКУ, призваны повысить цену на электроэнергию для потребителей, чтобы компенсировать дисбаланс между субъектами генерации. Но на фоне роста цен снижение потребления будет еще большим, уже не 10%, а 15% и так далее. И дальше мы попадем в бесконечный цикл снижения потребления и роста тарифов. Необходимо принимать взвешенные решения в интересах как производителей, так и потребителей. Электроэнергия – хоть и важный, но только один из ресурсов, необходимых для производства, а не конечный продукт, который мы продаем потребителю", - подчеркнул он.

Директор по финансам и экономике "Интерпайпа" также напомнил, что до введения рынка в Украине действовала формула "Роттердам+", согласно которой тариф для ТЭС был привязан к стоимости угля в Роттердаме. "С 2016 г. по вторую половину 2019 гг. все украинские потребители были вынуждены платить по формуле Ротердам +. Так вот, если бы эта скандальная формула продолжала действовать сейчас, то даже с ней при сегодняшней цене угля в $40/тонна в Роттердаме, электроэнергия должна стоить 1,15 грн за МВт/ч для тепловых станций", - отметил топ-менеджер.

"Сегодня в мире сырьевые товары падают в цене – нефть, газ, уголь. Очевидно, что и электроэнергия, которая производится из этого сырья, также должна дешеветь. Но в Украине контртренд – потребление падает, цена на сырье снижается, а на электроэнергию растет", - констатировал Морозов, добавив, что европейские партнеры "Интерпайпа" покупают электроэнергию по более низкой цене.

Кроме того, финдиректор раскритиковал различные манипуляции в СМИ по теме цен на электроэнергию. При этом он привел пример, когда намеренно выбирают те данные, которые иллюстрируют благоприятный тренд, и совершенно игнорируют данные, подтверждающие негативный для них тренд. Так, например, некорректным является заявление о снижении цены на э/э на основании сравнения текущей цены с ценой 3 квартала 2019, поскольку именно в тот период была введена новая модель энергорынка и цена с транспортировкой выросла на 25% к июню.

Топ-менеджер также отметил, что все данные для сравнения тарифов на электроэнергию доступны на сайте государственного предприятия "Оператор рынка", призвав не манипулировать цифрами о тарифах в Европе и Украине.

Морозов отметил, что в себестоимости продукции завода "Интерпайп Сталь" электроэнергия является стратегическим элементом, поэтому изменение тарифа для предприятия очень болезненно. "За последние 4 дня тариф вырос на 38%. Если так дальше пойдет, то нам придется сокращать производство. У нас и так проблема с заказами, упала загрузка, спрос на нашу продукцию снизился. Мы уже на грани сокращения наших сотрудников. Почему-то мы говорим сегодня про шахтеров, но забываем про металлургов", - сказал он.

Топ-менеджер также выразил уверенность в том, что рынок электроэнергии в Украине по-настоящему так и не заработал. "Сегодня некоторые коллеги призывают убрать "прайс кепы". Я уверен, что если "прайс кепы" будут убраны, то цена будет любая. Потому что сегодня нет факторов, которые могли бы эту ограничить. Есть монопольный рынок, участники которого могут сами определять любую цену. "Прайс кепы" хоть как-то их сдерживают", - резюмировал финдиректор "Интерпайпа".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 203 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.