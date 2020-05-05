В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 человека – глава ОГА

Донецкой области подтверждено 2 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Два новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение этих суток, 5 мая. Положительные результаты ПЦР исследования получили 38-летние мариупольцы, мужчина и женщина. Они - из семьи больного COVID-19. Не медики. На сегодня состояние их здоровья удовлетворительное», – написал глава региона на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

«С начала карантина имеем 86 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Три из них завершились летальным исходом, 14 пациентов выздоровели, 69 продолжают лечение», - подытожил Кириленко