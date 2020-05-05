События

23:11 05.05.2020

Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

2 мин читать
Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает главам областных государственных администраций ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые бы занялись формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из регионов для работы на государство.

 "Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил он на традиционном селекторном совещании с главами ОГА, в котором также приняли участие заместители руководителя ОП и народные депутаты.

 По словам Ермака, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из Киева легче начать строить карьеру в центральных органах власти, в то же время много молодых талантов остается на периферии, поэтому крайне необходимо привлекать их к процессам.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

"Мы последние два месяца действительно сосредоточены на работе по противодействию коронавирусной болезни. Сейчас мы должны еще раз активизироваться и добавить новые списки", - сказал он.

Ермак поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах и отметил непрерывность этого процесса.

"Вы на месте лучше видите людей, которые заслуживают того, чтобы подниматься по карьерной службе", - подчеркнул он.

Также на совещании Ермак попросил у руководства областей предоставить имена украинских медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. По словам руководителя Офиса президента, государство почтит память этих людей.

Теги: #ермак #украина #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:02 06.05.2020
В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

23:20 05.05.2020
В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 человека – глава ОГА

В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 человека – глава ОГА

22:45 05.05.2020
Летом в Украину могут приехать президенты других государств, визиты которых планировались весной – замглавы ОП

Летом в Украину могут приехать президенты других государств, визиты которых планировались весной – замглавы ОП

22:36 05.05.2020
Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

22:33 05.05.2020
Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

22:21 05.05.2020
После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

22:16 05.05.2020
При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

22:09 05.05.2020
ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

22:04 05.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

21:26 05.05.2020
Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

РФ ТКГ УКРАИНА ДОНБАСС

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ДЕЛО ШЕРЕМЕТ АНТОНЕНКО АРЕСТ СУД

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеры ЕС намерены подтвердить европейскую перспективу западно-балканских стран в ходе видеосаммита

Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

IATA за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА