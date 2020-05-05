События

22:45 05.05.2020

Летом в Украину могут приехать президенты других государств, визиты которых планировались весной – замглавы ОП

1 мин читать
Летом в Украину могут приехать президенты других государств, визиты которых планировались весной – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что из-за пандемии коронавируса пришлось отложить ряд визитов президентов иностранных государств в Украину, которые планировались на март-апрель, предварительно они могут состояться летом.

 "Будем надеяться, что летом будет у нас горячо не только с точки зрения погоды и того, что мы преодолеем коронавирус, но и с внешнеполитической точки зрения. Возможно, придется отказаться от отпусков. Но международную деятельность следует продолжать", - сказал он в интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП.

 При этом Жовква указал, что все это время общение с лидерами иностранных государств не прекращалось, и за два месяца у президента Владимира Зеленского было более 20 телефонных разговоров.

 "Очевидно, что во времена кризиса ты, прежде всего, говоришь со своими партнерами и друзьями. Каждый из этих разговоров завершается конкретным результатом", - отметил он.

 

          

Теги: #украина #президенты #визиты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:02 06.05.2020
В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

23:20 05.05.2020
В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 человека – глава ОГА

В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 человека – глава ОГА

23:11 05.05.2020
Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

22:36 05.05.2020
Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

22:33 05.05.2020
Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

22:21 05.05.2020
После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

22:16 05.05.2020
При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

22:09 05.05.2020
ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

22:04 05.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

21:26 05.05.2020
Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

РФ ТКГ УКРАИНА ДОНБАСС

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ДЕЛО ШЕРЕМЕТ АНТОНЕНКО АРЕСТ СУД

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

IATA за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА