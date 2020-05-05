Летом в Украину могут приехать президенты других государств, визиты которых планировались весной – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что из-за пандемии коронавируса пришлось отложить ряд визитов президентов иностранных государств в Украину, которые планировались на март-апрель, предварительно они могут состояться летом.

"Будем надеяться, что летом будет у нас горячо не только с точки зрения погоды и того, что мы преодолеем коронавирус, но и с внешнеполитической точки зрения. Возможно, придется отказаться от отпусков. Но международную деятельность следует продолжать", - сказал он в интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП.

При этом Жовква указал, что все это время общение с лидерами иностранных государств не прекращалось, и за два месяца у президента Владимира Зеленского было более 20 телефонных разговоров.

"Очевидно, что во времена кризиса ты, прежде всего, говоришь со своими партнерами и друзьями. Каждый из этих разговоров завершается конкретным результатом", - отметил он.