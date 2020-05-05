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22:36 05.05.2020

Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

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Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква опроверг слухи о вероятности отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

По его словам, государства просто будут постепенно открывать свои границы для иностранцев.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими – у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", - отметил он в интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП.

Теги: #ес #безвиз #украина
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