Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

Пандемия, подобная нынешней, может заставить весь мир в кратчайшие сроки закрыть границы, а открыть их быстро не удастся, и это должно побудить мировых игроков ввести изменения в системе международных отношений, чтобы исключить закрытие границ, если произойдет следующая пандемия, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, уже сейчас необходимо выработать, например, новый алгоритм сотрудничества Евросоюза со странами Восточного партнерства для преодоления подобных вызовов.

"Мы, кстати, предложили инициативу о том, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Мы об этом говорили с президентами наших стран-соседей. То есть нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий", - заявил он в интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП.