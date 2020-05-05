События

22:16 05.05.2020

При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

1 мин читать
При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что при каденции действующего президента Владимира Зеленского уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и назначения или замена послов Украины.

В интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП, Жовква указал, что перед согласованием назначений послов Зеленский внимательно изучает историю дипломата и лично с ним общается.

"Очень правильно, когда президент знает, видит и дает определенные установки. И посол после этого работает более ответственно в стране пребывания", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

По словам Жовквы, сейчас среди стратегических партнеров Украины – США, Германия, Франция, Польша и Турция. Также он отметил теплые отношения с Великобританией и Канадой.

В то же время Жовква указал, что главным приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов Украины.

"Стратегический партнер – это та страна, которая иногда в тяжелые времена готова помогать. И, что важно, иногда, понимая твои национальные интересы, готова соответствующим образом подстраивать свою политику", - добавил он.

 

        

Теги: #ротация #послы #украина #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:36 05.05.2020
Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

22:33 05.05.2020
Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

22:21 05.05.2020
После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

22:09 05.05.2020
ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

22:04 05.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

21:26 05.05.2020
Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

20:42 05.05.2020
Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

10:57 05.05.2020
На май количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше по сравнению с прошлым годом - Госцентр занятости

На май количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше по сравнению с прошлым годом - Госцентр занятости

10:44 05.05.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины - СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины - СНБО

09:13 05.05.2020
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сумчанина за убийство 63-летнего мужчины

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сумчанина за убийство 63-летнего мужчины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

РФ ТКГ УКРАИНА ДОНБАСС

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ДЕЛО ШЕРЕМЕТ АНТОНЕНКО АРЕСТ СУД

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

IATA за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

В Эстонии с 10 мая начнут смягчать карантинные ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА