ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не усматривает в решениях относительно режимов работы атомных станций каких-либо нарушений правил и норм безопасности, сообщил глава инспекции Григорий Плачков во вторник в ходе "круглого стола", посвященного проблемам в электроэнергетической отрасли.

Он отметил, что согласно Техническому регламенту безопасной эксплуатации (ТРБЭ, является основным документом, определяющим безопасность эксплуатации блоков), энергоблоки АЭС могут безопасно эксплуатироваться в таких режимах: работа на мощности, минимально контролируемый уровень мощности, "горячий останов", "полугорячий останов", останов для испытаний, "холодный останов", останов для ремонта, и перегрузка топлива.

При этом, он добавил, что решение относительно выбора режима эксплуатации энергоблока утверждается эксплуатирующей организацией самостоятельно и в соответствии с нормативно-правовыми актами по ядерной и радиационной безопасности.

"Мы не усматриваем в действиях "Энергоатома" относительно ограничения работы энергоблоков каких-либо нарушений правил и норм по ядерной и радиационной безопасности", – сказал Плачков.

Перед этим, и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подтвердил, что обновленный в конце апреля прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны требует от "Энергоатома" выведения в резерв еще двух (помимо энергоблока №2 Запорожской АЭС) атомных блоков.

"Энергоатом" будет пытаться использовать время вынужденного простоя, насколько это будет возможно, для оптимизации графиков проведения плановых ремонтов. Энергоблоки, которые будут в резерве, будут поддерживаться в "холодном" состоянии в течение всего периода с готовностью перехода в "горячее" состояние и выхода на полную мощность в срок до 2 суток в случае улучшения ситуации с энергопотреблением", – сказал он.

Как сообщалось, 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями. Позже стало известно, что "Энергоатом", после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы, направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ривненской АЭС.

Кроме того, также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.