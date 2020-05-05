Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") подчеркивает, что местные выборы в ОРДЛО, которые украинская власть хотела бы провести одновременно с выборами на остальной территорией Украины в октябре 2020 года, могут состояться только после получения контроля над оккупированной территорией Донбасса, границей и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

"Жизнь покажет, насколько это реально (проведение местных выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года – ИФ). Но реально наше желание достичь именно такого результата. И для того, чтобы не тратить время на переход от каких-то договоренностей на уровне представителей в ТКГ, и потом поднимать их на уровень Кабмина и Верховной Рады, мы готовы сейчас включиться в эту работу. Но, безусловно, не может быть выборов по украинскому законодательству на территории, которая неподконтрольна Украине", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Костин указал, что без получения контроля над оккупированной территорией Донбасса, получения контроля над границей, вывода войск невозможно провести выборы по законам Украины, свобода которых будет также подтверждена и ОБСЕ.

"Эти вопросы взаимосвязаны, и именно поэтому разные подгруппы и работают каждая со своей сферой, но у нас будет четкая координация и на уровне главы делегации и его заместителей", - подчеркнул он.

Костин отметил, уже после таких легитимных демократических выборов можно будет идти по пути дальнейшей реинтеграции, и этими вопросам, по его мнению, можно на уровне консультаций заниматься уже сейчас.

"Не прямо в данный момент, но если мы увидим, что переговорный процесс как-то продвигается в этом направлении, то можно уже что-то нарабатывать, на перспективу. Потому что процесс согласования, создания любой нормативной базы это всегда диалог или дискуссия, и эта дискуссия занимает определенное время. И не хочется, чтобы это время пришлось тратить потом, и это стало причиной, чтобы что-то сорвалось", - пояснил он.

Костин также подчеркнул, что в Минске не ведутся и не могут вестись переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Тот факт, что они присутствуют, - так нужно посмотреть документы (Минские договоренности – ИФ), они присутствовали самого начала. Присутствовать могут самые разные люди, но переговоры с ними не ведутся. Переговоры ведутся в составе Трехсторонней контактной группы: это Украина, Россия и ОБСЕ", - указал он.