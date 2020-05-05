События

22:04 05.05.2020

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

2 мин читать
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") подчеркивает, что местные выборы в ОРДЛО, которые украинская власть хотела бы провести одновременно с выборами на остальной территорией Украины в октябре 2020 года, могут состояться только после получения контроля над оккупированной территорией Донбасса, границей и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

"Жизнь покажет, насколько это реально (проведение местных выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года – ИФ). Но реально наше желание достичь именно такого результата. И для того, чтобы не тратить время на переход от каких-то договоренностей на уровне представителей в ТКГ, и потом поднимать их на уровень Кабмина и Верховной Рады, мы готовы сейчас включиться в эту работу. Но, безусловно, не может быть выборов по украинскому законодательству на территории, которая неподконтрольна Украине", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Костин указал, что без получения контроля над оккупированной территорией Донбасса, получения контроля над границей, вывода войск невозможно провести выборы по законам Украины, свобода которых будет также подтверждена и ОБСЕ.

"Эти вопросы взаимосвязаны, и именно поэтому разные подгруппы и работают каждая со своей сферой, но у нас будет четкая координация и на уровне главы делегации и его заместителей", - подчеркнул он.

Костин отметил, уже после таких легитимных демократических выборов можно будет идти по пути дальнейшей реинтеграции, и этими вопросам, по его мнению, можно на уровне консультаций заниматься уже сейчас.

"Не прямо в данный момент, но если мы увидим, что переговорный процесс как-то продвигается в этом направлении, то можно уже что-то нарабатывать, на перспективу. Потому что процесс согласования, создания любой нормативной базы это всегда диалог или дискуссия, и эта дискуссия занимает определенное время. И не хочется, чтобы это время пришлось тратить потом, и это стало причиной, чтобы что-то сорвалось", - пояснил он.

Костин также подчеркнул, что в Минске не ведутся и не могут вестись переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Тот факт, что они присутствуют, - так нужно посмотреть документы (Минские договоренности – ИФ), они присутствовали самого начала. Присутствовать могут самые разные люди, но переговоры с ними не ведутся. Переговоры ведутся в составе Трехсторонней контактной группы: это Украина, Россия и ОБСЕ", - указал он.

 

        

Теги: #украина #ордло #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:36 05.05.2020
Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

Замглавы Офиса президента опроверг слухи о вероятности отмены безвиза с ЕС для Украины

22:33 05.05.2020
Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

22:21 05.05.2020
После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

22:16 05.05.2020
При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

22:09 05.05.2020
ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

21:26 05.05.2020
Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

20:42 05.05.2020
Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

17:01 05.05.2020
Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

15:53 05.05.2020
В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

14:35 05.05.2020
Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

РФ ТКГ УКРАИНА ДОНБАСС

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ДЕЛО ШЕРЕМЕТ АНТОНЕНКО АРЕСТ СУД

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

IATA за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

В Эстонии с 10 мая начнут смягчать карантинные ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА