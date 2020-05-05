Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") считает, что если Российская Федерация действительно хочет урегулирования ситуации на Донбассе, то ей тоже следует повысить уровень представительства своей делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

"Я не уверен, что и в России сейчас четко знают ответ на этот вопрос. Мы видели неоднократно, что их позиция тоже менялась от случая к случаю. Но мы послали очень четкий сигнал. Мы повысили уровень нашей делегации, и ожидаем такого же решения от России", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Костин уверен, что идея украинской стороны о повышении уровня делегации в ТКГ будет положительно воспринята партнерами по Нормандскому процессу, ОБСЕ.

"И, соответственно, если Россия не захочет ответить на таком же уровне, то тогда, наверное, к ней будут вопросы со стороны международных посредников, а почему Россия не хочет повысить уровень своей делегации? Если Россия действительно хочет договориться, то, наверное, ей стоит пойти по пути того, чтобы в состав своей делегации пригласить аналогичных представителей", - отметил он.

4 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, анонсируя изменения в составе делегации Украины в ТКГ, выразил надежду, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в ТКГ вслед за Украиной для более эффективных переговоров

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и россияне. И переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.