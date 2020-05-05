События

21:26 05.05.2020

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

2 мин читать
Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") считает, что если Российская Федерация действительно хочет урегулирования ситуации на Донбассе, то ей тоже следует повысить уровень представительства своей делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

"Я не уверен, что и в России сейчас четко знают ответ на этот вопрос. Мы видели неоднократно, что их позиция тоже менялась от случая к случаю. Но мы послали очень четкий сигнал. Мы повысили уровень нашей делегации, и ожидаем такого же решения от России", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Костин уверен, что идея украинской стороны о повышении уровня делегации в ТКГ будет положительно воспринята партнерами по Нормандскому процессу, ОБСЕ.

"И, соответственно, если Россия не захочет ответить на таком же уровне, то тогда, наверное, к ней будут вопросы со стороны международных посредников, а почему Россия не хочет повысить уровень своей делегации? Если Россия действительно хочет договориться, то, наверное, ей стоит пойти по пути того, чтобы в состав своей делегации пригласить аналогичных представителей", - отметил он.

4 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, анонсируя изменения в составе делегации Украины в ТКГ, выразил надежду, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в ТКГ вслед за Украиной для более эффективных переговоров

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и россияне. И переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.

 

Теги: #рф #ткг #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:33 05.05.2020
Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

Украина предложила оперативно в условиях пандемии создать союз стран-соседей для преодоления коронавируса – замглавы ОП

22:21 05.05.2020
После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

22:16 05.05.2020
При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов – замглавы ОП

22:09 05.05.2020
ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

22:04 05.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

20:45 05.05.2020
Сейм Литвы призывает ЕС к санкциям против Минска и Москвы в связи со строительством БелАЭС

Сейм Литвы призывает ЕС к санкциям против Минска и Москвы в связи со строительством БелАЭС

20:42 05.05.2020
Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

19:55 05.05.2020
После повышения статуса украинской делегации в ТКГ возможно усиление давления для выполнения Украиной Минских соглашений в одностороннем порядке - Наливайченко

После повышения статуса украинской делегации в ТКГ возможно усиление давления для выполнения Украиной Минских соглашений в одностороннем порядке - Наливайченко

19:14 05.05.2020
Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

18:14 05.05.2020
От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ДЕЛО ШЕРЕМЕТ АНТОНЕНКО АРЕСТ СУД

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

КОРОНАВИРУС ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕМЕНЧУГ

В Кременчуге закрывают больницу из-за заболевания коронавирусом 43 медработников и членов их семьи

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

IATA за обязательное ношение масок на борту, но против пустых кресел между пассажирами

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

В Эстонии с 10 мая начнут смягчать карантинные ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА