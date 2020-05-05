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20:58 05.05.2020

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

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В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

В Днепре в связи со смягчением карантинных мер с 12 мая будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов, сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев.

"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - приводит слова Маковцева пресс-служба горсовета.

В частности, в Днепре будут работать автобусные маршруты: № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92 , 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А.

Маршруты №21, 33, 62, 77, 109 возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме, в то же время маршруты №4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б будут перевозить пассажиров по действующей (утвержденной на время карантина) схеме движения.

Также отмечается, что перевозки будут происходить в соответствии с ограничениями по количеству сидячих мест в транспортном средстве, а также с 6 мая откроются дополнительные пункты выдачи специальных билетов:

Теги: #транспорт #работа #днепр
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