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20:56 05.05.2020

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

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Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

Начальник производственного участка одного из филиалов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" подозревается в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"Установлено, что в период с февраля по июнь 2018 года начальник производственного участка одного из филиалов ПАО "ГПЗКУ"... допустил недостачу зерна кукурузы в количестве более 340 тыс. кг и семян подсолнечника - почти 50 тыс.кг.", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, по данным досудебного следствия, чиновник вопреки должностной инструкции не сообщал о недостаче.

Общая сумма ущерба, нанесенного "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", составляет почти 1,5 млн. грн.

Теги: #коррупция #гпзку
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