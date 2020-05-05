События

20:50 05.05.2020

В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

2 мин читать
В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области сегодня коронавирус подтвердили еще у 41 жителя региона, также медики пытаются спасти 23-летнюю жительницу г.Марганца, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

Согласно информации ОГА, два новых случая COVID-19 зафиксировали в Днепре, 35 – в г.Кривой Рог, еще четыре - в Софиевском районе.

Таким образом, на сегодняшний день в Днепропетровской области 519 случаев коронавируса. При этом 70 жителей региона уже выздоровели, 4 умерли.

Отмечается, что тяжелых больных с COVID-19 принимает и областная больница им.Мечникова. В частности, сейчас там спасают 23-летнюю жительницу Марганца, которая попала в медучреждение на 31 неделе беременности.

"Девушка попала в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии - с высокой температурой, пневмонией и кровотечением. Она была на 31 неделе беременности. Двойня погибла. Все выходные врачи были рядом с пациенткой и делали все возможное, чтобы она самостоятельно начала дышать. Перелили более 2,5 литров донорской крови. Сейчас у нее появилась небольшая положительная динамика. Мы сняли аппарат ИВЛ",- приводит слова главврача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко пресс-служба ОГА.

В свою очередь глава ОГА добавил, что большинство больных коронавирусом жителей области в легком состоянии и находятся дома на самоизоляции.

"110 пациентов лечатся в госпитальных базах. Двое - в тяжелом состоянии", - рассказал Бондаренко.

Как сообщалось, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, за минувшие сутки в Днепропетровской области было зафиксировано 18 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления (за все время 478 заболели, 4 умерли и 70 выздоровели), болеет 404 человека (за сутки на 12 больше).

Теги: #коронавирус #днепропетровская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 05.05.2020
Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

17:50 05.05.2020
Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

17:29 05.05.2020
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

16:36 05.05.2020
В Кременчуге закрывают больницу из-за заболевания коронавирусом 43 медработников и членов их семьи

В Кременчуге закрывают больницу из-за заболевания коронавирусом 43 медработников и членов их семьи

14:44 05.05.2020
В отделении стационарного ухода за пожилыми людьми в Тернопольской области подтвержден COVID-19 у 16 подопечных и сотрудников

В отделении стационарного ухода за пожилыми людьми в Тернопольской области подтвержден COVID-19 у 16 подопечных и сотрудников

13:42 05.05.2020
Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $14,5 млн - посольство

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $14,5 млн - посольство

13:32 05.05.2020
Положительные тенденции развития эпидемии начались за неделю до ослабления карантина, в оставшиеся дни важно тщательно соблюдать ограничения

Положительные тенденции развития эпидемии начались за неделю до ослабления карантина, в оставшиеся дни важно тщательно соблюдать ограничения

12:45 05.05.2020
Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

12:43 05.05.2020
В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

12:24 05.05.2020
В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ДЕЛО ШЕРЕМЕТ АНТОНЕНКО АРЕСТ СУД

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

КОРОНАВИРУС ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕМЕНЧУГ

В Кременчуге закрывают больницу из-за заболевания коронавирусом 43 медработников и членов их семьи

ГЕНПРОКУРАТУРА СУД ЭКСТРАДИЦИЯ ЯНУКОВИЧ

Заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Правоохранители уличили чиновника ГПЗКУ в недостаче на почти 1,5 млн грн

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

В Эстонии с 10 мая начнут смягчать карантинные ограничения

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА