В Днепропетровской области до 519 возросло количество случаев коронавируса, 23-летняя жительница Марганца в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области сегодня коронавирус подтвердили еще у 41 жителя региона, также медики пытаются спасти 23-летнюю жительницу г.Марганца, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

Согласно информации ОГА, два новых случая COVID-19 зафиксировали в Днепре, 35 – в г.Кривой Рог, еще четыре - в Софиевском районе.

Таким образом, на сегодняшний день в Днепропетровской области 519 случаев коронавируса. При этом 70 жителей региона уже выздоровели, 4 умерли.

Отмечается, что тяжелых больных с COVID-19 принимает и областная больница им.Мечникова. В частности, сейчас там спасают 23-летнюю жительницу Марганца, которая попала в медучреждение на 31 неделе беременности.

"Девушка попала в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии - с высокой температурой, пневмонией и кровотечением. Она была на 31 неделе беременности. Двойня погибла. Все выходные врачи были рядом с пациенткой и делали все возможное, чтобы она самостоятельно начала дышать. Перелили более 2,5 литров донорской крови. Сейчас у нее появилась небольшая положительная динамика. Мы сняли аппарат ИВЛ",- приводит слова главврача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко пресс-служба ОГА.

В свою очередь глава ОГА добавил, что большинство больных коронавирусом жителей области в легком состоянии и находятся дома на самоизоляции.

"110 пациентов лечатся в госпитальных базах. Двое - в тяжелом состоянии", - рассказал Бондаренко.

Как сообщалось, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, за минувшие сутки в Днепропетровской области было зафиксировано 18 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления (за все время 478 заболели, 4 умерли и 70 выздоровели), болеет 404 человека (за сутки на 12 больше).