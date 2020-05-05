"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

Компания "Эпицентр К" (Киев), развивающая в Украине сеть одноименных торговых центров и агронаправление, во вторник передал в различные регионы Украины первую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которая ранее была доставлена самолетом "Мрия", сообщила пресс-служба компании.

"Мы провели консультации с Минздравом и получили четкие рекомендации по первоочередной необходимости обеспечить средствами защиты наших врачей. В рамках этой программы, самолетом "Мрия" компания "Эпицентр" привезла гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков, которые передаются во все областные центры страны", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

По данным компании, средства индивидуальной защиты будут распределены региональными департаментами здравоохранения соответственно и к потребностям медицинских учреждений области.

В частности, Киевская область получила 100 тыс. медицинских масок, 1 тыс. защитных комбинезонов и 2,5 тыс. защитных очков.

"Понимая, что беду можно преодолеть только вместе, объединяют усилия государство, областная власть и бизнес. В результате больницы, которые еще полтора месяца назад не имели необходимого, обеспечены современным оборудованием, а также средствами личной защиты на месяц вперед", - цитируется в сообщении глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Кроме того, в рамках гумпомощи Киев получил 100 тыс. медицинских масок, 1,5 тыс. защитных комбинезонов и 3150 защитных очков; Одесская область – 100 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 2,5 тыс. защитных очков; Черниговская – 40 тыс. медмасок, 600 защитных комбинезонов и 800 защитных очков; Запорожская – 60 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 4250 защитных очков; Днепропетровская – 70 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 2650 защитных очков; Хмельницкая – 100 тыс. медмасок, 1 тыс. защитных комбинезонов и 1 тыс. защитных очков; Полтавская – 70 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 3 тыс. защитных очков; Винницкая – 50 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 2200 защитных очков.

"Сегодня мы получаем то, что нужнее – средства индивидуальной защиты для наших врачей. В соответствии с распределением, непосредственно Винницкая городская клиническая больница №1 получит 1 тыс. защитных комбинезонов, 400 пар очень качественных силиконовых очков и 20 тыс. медицинских масок", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Винницкой ОГА Натальи Заболотной.

Как отметили в "Эпицентр К", к концу недели гуманитарную помощь от компании получат все регионы Украины.