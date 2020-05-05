НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам, нанесшим ущерб государству на 30 млн грн при строительстве нового корпуса "Охматдета"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 5 мая, сообщили трем лицам о подозрении в нанесении 30 млн грн ущерба государству при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в 2012-2013 годах.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителе частного предприятия-генподрядчика, а также главе предприятия-хранителя оборудования.

Так, действия экс-директора "Укрмедпроектбуд" квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

"Поскольку местонахождение руководителя предприятия-хранителя пока не установлено, о подозрении ему оповещено в порядке ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск", - сказано в сообщении НАБУ.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в заговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". На самом деле поставки не произошло, и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получил.

Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн.