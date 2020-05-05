ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поручил назначить бесплатных адвокатов предполагаемому организатору так называемых "газовых схем" бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко и его сообщнице.

"Сегодня, 5 мая, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего народного избранника, предполагаемого организатора "газовых схем" и его сообщницы. Однако заседание пришлось перенести из-за неявки трех защитников", - сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Фецсбуке во вторник.

Так, суд признал неуважительными причины неявки адвокатов и поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым.

"Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Действия организатора так называемых "газовых схем" квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. По версии следствия, мать Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

3 декабря немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

30 января 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ - вручении повестки в суд обвиняемому в "газовых схемах", задержанному ранее в Германии.