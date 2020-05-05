Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с полуночи, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг с 82-мм минометов обстреливал украинские позиции неподалеку н.п.Невельского, а по защитникма н.п.Павлополь противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также по окрестностям н.п.Богдановка применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того близи н.п.Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - отметили в ООС.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.