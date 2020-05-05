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16:38 05.05.2020

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

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Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), оставив без удовлетворения апелляционные жалобы защиты.

«5 мая 2020г коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020г, которым удовлетворено ходатайство… следователя … и продлен в отношении подозреваемого А. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня»,- говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда на странице в Фейсбук во вторник.

В суде информируют, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля оставлено без изменений, а апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Как сообщалось, 3 апреля Печерский районный суд Киева продлил до 1 июня меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster).

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной. По результатам экспертизы в Нацполиции заявили, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли на изъятой у Антоненко мине.

10 января Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

5 февраля Печерский суд Киева продлил до 4 апреля содержание под стражей.

Теги: #дело #шеремет #антоненко #арест #суд
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