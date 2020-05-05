События

15:12 05.05.2020

Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу

2 мин читать
Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года, сообщает во вторник пресс-служба президента.

"Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма, который обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций", - отмечается в сообщении.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко будет представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам; заместитель министра обороны Украины Александр Полищук – представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова – представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Этим же указом Зеленский отменил свои предыдущие указы о назначениях и сменах представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который по поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

"Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - сказал Ермак.

Он отметил, что Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.

Теги: #ткг #указ #делегация #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:45 05.05.2020
Правоохранители обнаружили ракету РФ после обстрела боевиками села в Донецкой области

Правоохранители обнаружили ракету РФ после обстрела боевиками села в Донецкой области

01:36 05.05.2020
Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе

23:04 04.05.2020
Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

20:29 04.05.2020
В Консультативный совет в ТКГ могут быть привлечены только граждане Украины из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и не совершали преступлений – Ермак

В Консультативный совет в ТКГ могут быть привлечены только граждане Украины из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и не совершали преступлений – Ермак

20:06 04.05.2020
Украина надеется, что Россия также усилит свою делегацию в Минской ТКГ для более эффективных переговоров – Ермак

Украина надеется, что Россия также усилит свою делегацию в Минской ТКГ для более эффективных переговоров – Ермак

19:43 04.05.2020
Резников станет заместителем Кучмы в ТКГ, в подгруппы ТКГ будут привлечены также представители соответствующих украинских министерств и депутаты – Ермак

Резников станет заместителем Кучмы в ТКГ, в подгруппы ТКГ будут привлечены также представители соответствующих украинских министерств и депутаты – Ермак

18:12 04.05.2020
После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

20:27 01.05.2020
ЕС ожидает от РФ и поддерживаемых ею сепаратистов предоставления свободы передвижения на Донбассе для международных организаций

ЕС ожидает от РФ и поддерживаемых ею сепаратистов предоставления свободы передвижения на Донбассе для международных организаций

16:29 30.04.2020
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

14:11 29.04.2020
Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГЕНПРОКУРАТУРА СУД ЭКСТРАДИЦИЯ ЯНУКОВИЧ

Заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции

ПОРТ СБУ КОКАИН ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Более 53 кг кокаина обнаружили в Одесской области в контейнере с эквадорскими бананами

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УАРОС

Ассоциация районных и областных советов призывает власти предотвратить нарушения в ходе реформы децентрализации

США ПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $14,5 млн - посольство

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ

Положительные тенденции развития эпидемии начались за неделю до ослабления карантина, в оставшиеся дни важно тщательно соблюдать ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

Заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции

Более 53 кг кокаина обнаружили в Одесской области в контейнере с эквадорскими бананами

Индия передала Украине 30 000 таблеток противовирусного препарата

В отделении стационарного ухода за пожилыми людьми в Тернопольской области подтвержден COVID-19 у 16 подопечных и сотрудников

Ассоциация районных и областных советов призывает власти предотвратить нарушения в ходе реформы децентрализации

Благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве перенесут на 2021 год, а в этом году проведут его онлайн - организатор

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $14,5 млн - посольство

В Черновицкой области не планируют завершать карантин до 22 мая - глава ОГА

Положительные тенденции развития эпидемии начались за неделю до ослабления карантина, в оставшиеся дни важно тщательно соблюдать ограничения

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА