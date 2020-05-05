Более 53 кг кокаина обнаружили в Одесской области в контейнере с эквадорскими бананами

В морском порту «Южный» украинские пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина.

"Вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъято элитного наркотика на черном рынке составляет более 200 млн грн. По данному факту проводятся следственные действия", - , сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Наркотик был помещен в тайники, оборудованные с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет обернут в свинцовое упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак, отмечается в сообщении.

Кроме того, каждый пакет кокаина было оформлен изображением миньона. "Стоит отметить, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту обнаружили более 30 кг кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия", - рассказали в Госпогранслужбе.